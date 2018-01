Quelle condition physique pour apprendre à 56 ans ?

Bonjour, j’aimerais beaucoup apprendre à piloter et passer mon brevet de base. J’ai 56 ans et ai toujours aimé les activités qui « bougent » on va dire : escalade, delta, bateau , karaté... Mais j’ai vieilli et n’ai plus une condition physique parfaite : douleurs d’arthrose, surpoids, hypertension (traitée et parfaitement maîtrisée avec suivi cardiologique car il y a des antécédents familiaux). Je prends aussi des médicaments naturels pour mieux dormir . J’ai aussi souffert par le passé d’une dépression et d’un cancer, en principe guéris (touchons du bois !). Bref je ne cours pas le 100 m ni n’escalade plus les montagnes. J’ai une activité physique très moyenne : deux heures de marche nordique par semaine, une heure ou deux de yoga , une heure de marche par jour (grâce à mon chien). Je crains que ces insuffisances ne m’interdisent le certificat médical pour les cours du brevet. Mes objectifs sont limités : brevet de base, voler un peu de temps en temps (pépère...) dans un rayon limité de l'aéroclub, par beau temps et quand je serai en pleine forme. À mon âge, on n’a plus aucun goût du risque ! Quand je lis les exigences médicales, je me dis que je serai recalée à coup sûr. Qu’en pensez vous ? Comment savoir quelle condition physique est indispensable ? Avez vous des liens, tests, témoignages ? Merci d’avance ! Françoise