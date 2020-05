English section

Auteur Message

peut-être il serait possible d'ajouter un sous-forum pour les anglophones (et anglophiles), où les francophones pourraient aussi participer ... mais en Anglais.

Avec vos stats, vous devez surement savoir d'où proviennent vos visiteurs. Il y en a peut-être un certain nombre de pays anglophones.

De plus, cela offrirait une ouverture au forum, qui ne resterait pas seulement franco-français.



Voila, j'espère que ma requête sera discutée par l'équipe et recevra une réponse positive



Sinon, tant pis

Pourquoi pas, on va en discuter (en plus ça irait bien avec ce qui va arriver dans les semaines qui viennent ).



Par contre, il faudrait quelqu'un de calé en anglais pour s'occuper de la modération, si ça t'intéresse... n'hésite pas



PS : D'ailleurs, on a quelque chose à te proposer, si tu pouvais m'envoyer ton mail par MP, je te recontacte le plus tôt possible



NB : Je viens de jeter un coup d'oeil aux stats, les US et le GB représentent 3% de nos visiteurs, c'est assez faible mais on a, pour quelques jours encore, aucun contenu en anglais.



L'idée est intéressante, mais peut avoir son revers de médaille.



J'ai connu la cas sur un autre forum (rien à voir avec l'aéronautique). Si, un jour, le site est traduit en anglais, avec un forum en anglais, et commence à être connu des anglophones (et autres), ceux-ci débarqueront en masse.



Du coup, la modération deviendra, je pense, un exercice plus compliqué et les petits problèmes comme ceux qu'on a connus avec chefdeville et F22raptor risquent d'être multipliés.



Ensuite, ceux parmi les habitués qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare risquent rapidement de se sentir exclus et de ne plus participer.



Donc, il faudra bien veiller à garder un espace francophone.



En attendant, AeroWeb n'est pas prêt d'être traduit, on a déjà du mal à faire tout ce qu'on voudrait

Se méfier des effets pervers . L'identité et la force d'AeroWeb viennent justement du fait qu'il soit francophone. Il y a moins de locuteurs du Français que de l'Anglais dans le monde. Par delà et indépendemment de ce qui est dit, chaque langue offre plus ou moins de possibilités de conceptualisation. Sans parler de contre-pouvoir, je pense qu'il est très important d'avoir la possibilité de traiter l'aéronautique dans une autre langue que celle qui est majoritaire dans le paysage du web ansi que dans le monde actuellement (pour être juste, c'est le Mandarin suivi de l'Hindi qui sont les langues parlées par le plus grand nombre de locuteurs).

Je suis d'accord sur le principe de laisser un espace sur AeroWeb à quiconque veut intervenir dans toute autre langue que celle de Molière, y compris le Créole Guadeloupéen, le Tagalog, le Guarani, etc...., sans oublier le Slovène, langue d'Europe qui se prête le plus à la conceptualisation avec par exemple ses cinquante façons de dire bonjour.

Ca pourrait éviter dans le principe une bipôlarité qui pourrait créer des camps, avec ses partisans et ses cheer leaders à la noix. On n'a pas vraiment besoin de ça.

A suivre (to be continued).

Ne vous inquiétez pas : on ne va pas changer ce qui fonctionne très bien depuis 2002



Mais on peut éventuellement ouvrir une sous rubrique du forum juste pour les topics en anglais. Je pense qu'il faut tester.



Quoi qu'il en soit, on va avoir du contenu en anglais prochainement (une petite partie du site), faut juste me laisser encore un peu de temps mais ça va venir

Sans être un francophonissime fanatique, je ne vois pas pourquoi tous les forums d'aviation devraient absolument être en anglais.

Je sais que l'anglais est la "lingua franca" en aviation; personnellement, ça ne me pose pas de problème, je lis facilement l'anglais et je l'écris passablement bien; il m'arrive de poster ici-même des références en anglais si je n'ai pas l'équivalent en français.

Il me semble néanmoins que vouloir imposer l'anglais participe d'un certain impérialisme anglo-saxon, qui est l'un des aspects les plus déplaisants du caractère de nos amis anglophones.

Un des attraits de ce site est précisément qu'il est en français, et qu'un francophone peut s'y exprimer très facilement et avec toutes les nuances souhaitées, en pratique difficiles à rendre dans une langue étrangère.

Sans contester que l'Anglais soit la langue la plus universelle, il n'y a pas de raison de culpabiliser si on emploie le Français !

On ne parle pas d'imposer l'anglais mais on se pose de mettre un forum parallèle en anglais...

En l'occurrence ce n'est pas un forum mais juste une sous-rubrique du forum. Ne vous inquiétez pas, on ne se fera pas envahir par des posts en anglais, on fera en sorte de contrôler la diffusion



Bref, AeroWeb est et restera un site en français (même si des contenus en anglais vont arriver d'ici quelques semaines dans une sous rubrique à part), aucune inquiétude à ce sujet

Il serait intéressant par contre de penser à l'élaboration d'un lexique aéronautique regrouppant les abréviations, les acronymes, le code Q ainsi que les termes techniques spécifiques à l'aviation en Anglais et en Français.

Je me permets d'ajouter mon petit grain de sel, Messieurs si vous le permettez..

En tant qu'anglophile ( après tout c'est mon métier -voir la rubrique"présentons-nous), je pense que la présence d'interventions dans la langue de Shakespeare ne peux qu'apporter une valeur ajoutée à cet excellent site. Il n'est pas question d'imposer l'anglais sur Aéroweb, mais de permettre à ceux qui aiment lire, s'exprimer en anglais de pouvoir le faire, rien que pour le plaisir , sans se faire taxer de suppôt de l'impérialisme anglo-saxon. J'ai commencé à publier des textes en anglais dans la rubrique "Tout et rien" et ai ouvertement posé la question sur l'intérêt d'une telle démarche.Je n'ai reçu qu'une seule réponse, venant d'Eolien ( Peut-être parce qu'il est pilote à Air France et que l'anglais fait partie de son outil de travail ?) et je vous invite à vous y référer ! Dois-je aussi vous rappeler que l'anglais est la langue officielle de l'aéronautique et que pour des gens passionnés d'aviation, "attraper des boutons" parce que la langue de Shakespeare est utilisée sur le site, cela me semble plutôt bizarre.

De plus, rassurez-vous Messieurs, les gens qui maîtrisent bien l'anglais n'ont que l'embarras du choix pour participer à des forums GB ou US sur la toile! Donc pas d'inquiétudes, le coq gaulois sur Aéroweb ne risque pas de perdre des plumes face à la perfide Albion ou l'Oncle Sam.

L'emploi de l'anglais en tant que langue internationale ..."is a fait accompli" et ce genre de débat .".has an air of déja vu" ( en anglais dans le texte ) .



Cordialement

En tant qu'anglophile (et anglophone), c'est mon métier aussi et pas seulement, j'avais fait cette proposition, mais après une expérience tentée, il semble qu'Aeroweb soit presque exclusivement francophone.

Alors, si jamais de nouveaux membres anglophones se mettent à participer à Aeroweb, pourquoi ne pas remettre au goût du jour cette rubrique .... mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité.

J'espère avoir répondu à votre question.

Une immense majorité des médias aéronautique de part le monde, lié a internet en formant une communauté aéronautique étant déja massivement anglophone ...



Je pense cela aurait peu d'intérêt de faire une version du média et forum en anglais, les fans d'aéronautique anglophone ayant déja massivement l'embarras du choix avec de très nombreux médias/forum de leur coté notamment d'origine US ...



En s'ouvrant vers l'aspect anglophone votre média perdrait tout intérêt qui est avant tout la particularité francophone

