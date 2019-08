Recherche Data Base vols/aéroports/date/heure

Bonjour à tous,

Je suis à la recherche d'une base de données, si cela existe, sur la totalité des vols dans le monde avec numéro du vol / compagnie / lieu de départ / date de départ / heure départ / lieu d'arrivée / date d'arrivée / heure d'arrivée

Et plus d'informations si possible.

Je recherche depuis plusieurs jours et puis rien



Quelqu'un à une idée?



D'avance merci