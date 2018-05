casses et pieces d'avions

Auteur Message

Bonjour à tous, j'ai rencontré beaucoup de sujets qui en parle sur le net mais aucun n'est convaincant donc j'espère trouver une réponse ici, est ce que quelqu'un saurait ou peut on trouver des casses d'avions (ou il est possible d'acheter des carcasses ou des pièces d'avions de tout type) ou des gens possédant des collections d'instrument de carcasses ou de pièces d'avions de ligne ? J'aimerais savoir en fait ou il serait possible d'en acheter (il y a bien des personnes qui en font des collections donc il y a forcement des endroits ou en trouver ).



à Tarbes, il y a le centre de démantèlement des avions (il y a un A380 et un A340-600 de mémoire) ... mais je ne sais pas si on peut récupérer des trucs. A Châteauroux il y a une centre de ce genre aussi.

A Bordeaux, il y a un A300 complètement désossé ... il y a aussi quelques raretés (Mercure entre autres) qui sont sur le tarmac, en état de pourriture! (Dernière édition le 8 avril 2009 08:59)

Merci beaucoup, je me suis renseigné et j'attends la réponse ! A bientôt

Apparemment oui j'ai téléphoné au responsable et on peut même se faire découper des pièces d'avions au choix !!! PRIX 1 euro/kilo + main d'œuvre pour la découpe. J'ai calculé rapidement, pour vous donner une idée un winglet de B737 couterait 60 euros + main d'œuvre. Sinon il y a quelques objets comme des coffres à bagage, des hublots (50 euros pièce)et des instruments.

où as-tu téléphoné? à Tarbes?

Bonjour Alexandre,

Si tu acceptes de partager tes infos, je suis preneur!!! J'ai deja quelques pieces et une cellule en piteux etat d'un Marchetti S205, mais si je peux etoffer ma collection, alors la ce sera le reve!

Bonjour Alexandre,



C'est un peu loin, mais ...Mojave ! (Dernière édition le 25 avril 2009 08:14)

Une autre source de pièces détachées... Puzzle !... (Dernière édition le 25 avril 2009 09:19)

slt comment bien c'est les instrument merci

Bonjour,

Je recherche un interrupteur de tableau de bord avion ou hélicoptère avec cache-interrupteur de sécurité, neuf ou occasion.

Il ne s'agit pas de l'utiliser sur un avion, c'est pourquoi je ne recherche pas un modèle spécialement défini.

Je suis prêt à étudier toute proposition. Merci

