Présentons-nous !

Auteur Message

Vincent

Responsable Inscrit le 23/08/2005

955 messages postés # 21 septembre 2005 16:25

Bonjour à tous



Afin de mieux nous connaître, je vous propose de vous présenter ici-même afin d'en savoir un peu plus sur vous et que les relations entre les membres se développent



Je commence : je me prénome donc Vincent (oui, c'est très original, mon nom est aussi mon pseudo sur le site ), j'approche de la majorité et je vis dans une petite ville d'Eure et Loir (28) en France (entre Chartres et Rambouillet, pour mieux situer ). Je suis donc en classe de terminale ES, je passe donc le BAC en fin d'année .



Je suis donc le webmaster, fondateur et propriétaire de ce que vous avez sous les yeux ! Je suis, entre autre, le développeur du site (toute la partie du code) et je m'occupe aussi de l'encadrement de l'équipe qui s'agrandit de jour en jour !

_________________

Vincent - _________________Vincent - AeroWeb-fr.net

Simon

Responsable Inscrit le 30/08/2005

1 383 messages postés # 24 septembre 2005 00:46

Salut,



Moi c'est Simon, le responsable des publications d'AéroWeb depuis ... je ne sais plus quand lorsque Vincent à décidé que je devais m'en charger. Je suis donc celui qui en a fait voir de toutes les couleurs à Vincent donc à priori, à moins que vous soyez réellement extra-exceptionnel, il ne devrait pas trop vous engueuler .



Je suis dans le milieu aéronautique depuis tout petit puisque mon père bosse pour Airbus et a construit un avion. Je suis depuis devenu pilote de planeur (BPP) et pilote privé d'avion (PPL).

J'étudie en deuxième année de Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (filière PSI - Physique et Sciences de l'Ingénieur) et j'espère donc intégrer une école d'ingénieur en aéronautique.



Mon lieu d'étude est le lycée régional Joffre à Montpellier (4000 élèves environ) mais ma vrai maison est à Colomiers près de Toulouse. Je suis à 1 kilomètres des usines Airbus et suis donc l'envoyé spécial d'AéroWeb aux évènements aéronautiques toulousains. Je suis prêt à faire pas mal de kilomètres pour aller voir de beaux avions, il faut juste me proposer de venir et que mon emploi du temps me le permette.



AeroWeb n'est pas mon premier site, mais c'est le 4 ème auquel je participe. Cependant, c'est le premier où je ne suis pas le créateur et codeur, donc ça me convient parfaitement d'enfin pouvoir me focaliser presqu'entièrement sur l'aspect aéronautique des choses.

_________________

Simon - _________________Simon - AeroWeb-fr.net

willys

Membre Inscrit le 24/09/2005

1 message posté # 24 septembre 2005 11:36

bonjour à tous ,



Je suis willy je suis pilote privé, je vole surtout sur des machines anciennes du type warbird en europe et aux usa, j'ai volez sur p-51 ,avenger, t-28 ,spit et corsair ,ainsi que des plus petites machines comme le pitts ,cap etc......



Et je suis ravie d'arriver sur ce nouveaux forum



willy

Vincent

Responsable Inscrit le 23/08/2005

955 messages postés # 24 septembre 2005 11:45

willys a écrit : bonjour à tous ,



Je suis willy je suis pilote privé, je vole surtout sur des machines anciennes du type warbird en europe et aux usa, j'ai volez sur p-51 ,avenger, t-28 ,spit et corsair ,ainsi que des plus petites machines comme le pitts ,cap etc......



Et je suis ravie d'arriver sur ce nouveaux forum



willy Bienvenue sur AeroWeb, Willy

_________________

Vincent - _________________Vincent - AeroWeb-fr.net

Guillaume

Responsable Inscrit le 02/09/2005

1 876 messages postés # 24 septembre 2005 16:35

Salut à tous



Moi c'est Guillaume, J'ai 19 ans, passionné depuis tout petit par l'aviation et rêve de travailler dans ce domaine.



Je suis à Paris et dès que je le peux, essaye d'aller observer nos chers avions à Orly où il y a un magnifique point de vue.



Je suis responsable du forum, et rédacteur de ce site depuis quelques mois seulement. C'est la première que je participe au développement d'un site consacré à l'aviation et je suis fier d'en faire partie.



Sinon je suis un passionné d'aéroports

_________________

Guillaume - Rédacteur sur _________________Guillaume - Rédacteur sur AeroWeb-fr.net - Secrétaire AGAW-

David

Membre Inscrit le 24/09/2005

182 messages postés # 24 septembre 2005 22:22

Salut à tous!



Moi c'est David, lyceen à Paris.



Passionné de l'Aéronautique ! (comme par hazard!), je souhaite plus tard travailler dans ce domaine!



Bonne continuation !







(Message édité par Simon le 24/09/2005 23h07)

run380

Membre Inscrit le 25/09/2005

1 382 messages postés # 26 septembre 2005 07:00

passioné en aeronautique et la thailande pays du sourire ..j'habite a ile de la reunion ...pas très loin de l'aeroport de gillot





(Message édité par run le 26/09/2005 12h52)



(Message édité par run le 27/09/2005 04h16)

HUF

Membre Inscrit le 01/10/2005

2 messages postés # 1 octobre 2005 21:20

Hi all ,



j'ai 16 ans je suis en 1 ére dans un lycée parisien et je suis passioné d'aéro depuis que j'ai 6 ans .

Malheureusement faute de moyens je n'ai que mon BIA en attendant d'amasser suffisament de sous pour me payer mon PPL .

Et quand je peux je vais faire un tour au niveau des runways de la station CDG1 sur le RER B .



Sinon à part l'aéro je suis un grand fan de skate et voilà !









(Message édité par HUF le 01/10/2005 21h22)

Simon

Responsable Inscrit le 30/08/2005

1 383 messages postés # 1 octobre 2005 23:44

Salut, et bienvenue parmis nous

_________________

Simon - _________________Simon - AeroWeb-fr.net

Vincent

Responsable Inscrit le 23/08/2005

955 messages postés # 2 octobre 2005 08:46

Bienvenue à toi HUF

_________________

Vincent - _________________Vincent - AeroWeb-fr.net

francois78

Membre Inscrit le 25/01/2009

103 messages postés # 3 octobre 2005 10:52

Au milieu de cet aéropage, constaté en lisant ceux s'étant présentés, composé de membres jeunes, dynamiques et pleins de fougue, je fais figure de 'vieux schnoque'.

Comme Obelix, je suis "tombé dans la marmite" du transport aérien en . . . . 1954 ! ! ! comme agent d'enregistrement saisonnier à l'aéroport de Nice (qui était à cette époque un groupe de baraques en bois à l'extrémité de la Promenade des Anglais). Mon employeur : Air France.

A l'issue de cette première expérience, devant effectuer mon service militaire, j'escomptais renouveler, dès 1957, ayant accompli mes obligations militaires. Celles-ci se sont quelque peu prolongées par un séjour "outre Méditerrannée" (comprenne qui voudra).

J'ai pu reprendre mes activités seulement en 1958, et cela a duré . . . . 35 ans, dont quelque 30 ans en expatriation (toujours pour le même employeur). Je résume : Nice (adjoint chef de réservation) - Alger (chef de Réservation puis Chef des Ventes pour l'Algérie) - Paris (adjoint service commercial "Province" Nord de la France) - Kathmandu (détaché comme Directeur Commercial de Royal Nepal Airlines) - Vientiane (détaché comme Conseiller commercial auprès Royal Air Lao) - Abidjan (délégué régional Afrique de l'ouest - collaboration commerciale avec UTA) - Koweit ("country manager") - Budapest (directeur local) - Moscou (directeur pour Moscou et la C.E.I.) -

J'adore voyager : ayant compté tous mes vols depuis 1959 ('premier' 'GP') j'en suis à ce jour au vol N° 2609 et 7701 heures de vol) - Je repars ce jeudi au Canada en visite familiale.

Mon exploit (involontaire) de l'année 2005 : j'étais à bord du vol AF358 du 2 août - Toronto (vous voyez ! ! ! ) - Je m'en suis sorti sain et sauf, physiquement et mentalement. C'était mon vol N°2601.

C'est tout

Vincent

Responsable Inscrit le 23/08/2005

955 messages postés # 3 octobre 2005 18:56

Bienvenue François 78 et n'est pas peur de tous ces jeunes ! C'est bien aussi d'avoir des personnes n'ayant pas la même vision des choses et de l'expérience. En tout cas, j'espère de tout coeur que tu vas te plaire ici

_________________

Vincent - _________________Vincent - AeroWeb-fr.net

Eaul

Membre Inscrit le 04/10/2005

1 message posté # 4 octobre 2005 12:00

Bonjour à tous! Je suis Eaul, passionnée de l'aéropostale, de St Ex, Guillaumet et Mermoz. Mon rêve est de faire la ligne sur les traces de Jean, survoler le désert, le bled, Casablanca, le Cap Juby, St Etienne et St Louis du Sénégal. Etre entre le ciel et la terre, atteindre l'absolu, dépasser la réalité pour le rêve. Et ce vent, ce vent de sable...2700m...pas d'horizon...qu'importe? C'est la voie sacrée-la plus belle-c'est La Ligne!....et je suis clouée au sol, trébuchant sur mes ailes d'albatros...

-Coupé! Réduit...retard...Contact!

Où sont partis ces anges dans leurs oiseaux de métal? Ces archanges suspendus pour l'Eternité au-dessus de l'océan...

Et je guette un Arc-en-Ciel pour un Vol de nuit... et je voudrais dire bravo pour le rallye aérien Toulouse-St Louis du Sénégal. Merci de sauvegarder la mémoire de ces héros, de ces chevaliers qui font tant défaut aujourd'hui, qui nous manquent si fort...et pour l'éternité...

Merci de m'envoyer les nouvelles que vous pouvez avoir sur le rallye. Amitiés aériennes.

Vincent

Responsable Inscrit le 23/08/2005

955 messages postés # 4 octobre 2005 15:53

Bienvenue Eaul

_________________

Vincent - _________________Vincent - AeroWeb-fr.net

boubou

Membre Inscrit le 13/11/2006

6 messages postés # 11 octobre 2005 20:20