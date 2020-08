Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum "aéronautique", discipline que je ne maîtrise pas du tout. Raison pour laquelle je m'inscris aujourd'hui afin d'avoir un début de réponse à ma question. C'est celle de mon sujet. Elle est simple, nette et précise ; et j'ai comme le sentiment que la réponse ne le sera pas ; qu'un long débat va s'enclencher...



Voici deux liens web de deux sources différentes montrant un vol d'aéronef quelque peu troublant :



- Une photo : http://acturoc.fr/2029ouplus/public/aut ... curo34.jpg (hébergé sur mon site perso)

Il s'agit ici d'une capture d'écran du site Instagram. Je me suis permis d'y incruster en bas à gauche le nom de détenteur du compte Instagram afin que ceux d'entre vous qui y ont un compte puissent aller vérifier directement la source. Cette photo a été prise le 29 avril 2016, entre 18 et 20 heures, au dessus de la baie de Monaco. Le bâtiment que l'on y voit n'est autre que le toit du Casino de Monaco.



Et comme j'aime vérifier que cette photo Instagram n'est pas un montage, j'ai effectué quelques petites recherches et je suis tombé sur le deuxième lien.



- Une vidéo Youtube : https://youtu.be/6oVPeOYqnLU

Même jour, 29 avril 2016 et certainement la même heure.



En fait aucun de ces deux liens ne mentionne l'heure. Vous vous demandez donc comment je peux connaitre cette information ! Et bien je la tiens de mon collègue de travail qui a été témoin de ce vol étrange en spirale et qui venait de terminer le déménagement de sa fille sur Menton et qui buvait l'apéro en terrasse quand il a vu ce phénomène. Je peux donc encore aujourd'hui lui demander d'autres informations si vous en avez besoin...



Ma question reste identique : Que fait cet avion ?

Merci pour vos réponses.



Cordialement.

Bertrand ROC

_________________

#2029ou+