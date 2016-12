Bonjour, je dois partir en déplacement du côté de l'Allemagne dans une toute petite ville ou je n'aurais pas accès au wifi, et donc plus d'Internet, et pour tout vous dire, cela me fait un peu peur, tant je passe beaucoup de mon temps sur le net. Avez vous un forfait ou autre à me conseiller pour avoir Internet sur mon smartphone en Allemagne ? Merci de votre aide.