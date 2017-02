Bonjour à toutes et à tous,



Je m'appelle Gustavo Woltmann, j'ai 31 ans et j'habite Paris. J'ai toujours rêvé de devenir aviateur (Top Gun ) mais bon... je suis ici pour partager cette passion autour de l'aéronautique. j'espère m'y plaire et me faire beaucoup d'amis