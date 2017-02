Prix littéraire Aéronautique.

Bonjour à tous,

ma question concerne plus la littérature que l'aéronautique, mais devant l'érudition de vos sujets abordés, je vous la soumets :

Le cinéaste Chris Marker a écrit un seul roman : "Le coeur net". L'histoire se situe dans le milieu de l'aviation.

Edité en 1949, il a obtenu le prix Orion (décerné par le ministère de l'air) en 1950.

Je ne trouve aucune trace de ce prix (Dotation, autre lauréat, années d'existence...).

J'en arrive même à douter de sa réalité car le ministère de l'air a été dissout en 1947 (Selon Wikipédia... pardon).

Je suis preneur du moindre aiguillage que vous pourriez me fournir.

D'avance merci pour vos réponses et déjà merci pour ce que vous faites.

C'est d'un oeil extérieur que je m'aperçois que les gens passionnés peuvent être passionnants.

Bonne soirée.

Abe Kobo