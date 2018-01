Team MLN208 - Avis de Recherche

Bonjour et meilleurs voeux pour 2018!

Pour la Team MLN208, je suis à la recherche de pilotes réels et contrôlleurs aériens réels pour des émissions en livestream sur Twitch.tv, toute personne intéressée peut me contacter par mail (actuair@gmail.com) ou via le Discord de la Team MLN208 (Cliquez ici), Discord étant le moyen le plus simple de faire connaissance!

Merci à vous!