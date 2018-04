besoin d'aide dans démarche validation de projet reconversion

Bonjour à tous,

Je cherche des bons samaritains et professionnels avertis, c'est précieux, qui se voueraient à me renseigner sur le poste d'Ajusteur Monteur sur structure. J'ai réussi des tests dans le cursus Aérodiag et il me faut réaliser des mini-enquêtes de 5/6 minutes auprès de 3 ou 4 personnes exerçant ce métier - mais je n'en connais pas, voilà.

Je suis très attirée pour ce métier manuel et aéro et je tente tout pour une reconversion je l'espère plus près qu'à l'horizon. Ce sont des investigations à fond mais peu de résultats : monde AERO comme un joyau difficile à toucher. Pourtant ces contacts sont le sésame de mon entrée en formation prochaine.

Alors je vais donc commencer par vous demander si vous voulez bien me rencontrer n'importe où n'importe quelle heure non indue. Si ça ne marche pas je poserai mes questions en ligne, mais les réponses risquent de ce fait d'être trop succintes. Qu'en pensez-vous ? Merci Merci pour vos réponses. Sol'Air







