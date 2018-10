Présentation Raph

Voir l'image



Bonjour !



Je me présente: Raphael, j'ai 25 ans et je suis pilote pendulaire / montgolfière en Auvergne. J'ai récemment revendu mon ULM faute d'argent, mais je continue a voler avec un instructeur pour garder la main.

Je viens de terminer mes études de développeur web PHP, j'en profite du coup pour vous présenter mon site: ulmavendre.fr .

Il a été réalisé modestement dans le cadre de mes études et a obtenu le prix du meilleur projet 8-)!!! Le sujet du projet était libre, et après plusieurs mésaventures sur leboncoin, j’ai décidé de créer ma propre plateforme: simple, propre, sécurisée et surtout spécialisée pour vendre son matériel en toute tranquillité. Le site possède aussi une section "brève de pilote", pour que nous puissions échanger sur nos anecdotes les plus folles.

Ce site n'a pas vocation a remplacer les forums, mais simplement proposer un endroit convivial pour mettre en vente ses annonces.



J'espère pouvoir vous retrouver, et échanger avec vous très bientôt sur ulmavendre.fr ou ici 8-)