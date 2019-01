Pictaero, élection de la meilleure photographie 2018

Comme chaque année, l'équipe de Pictaero organise sa traditionnelle élection de la meilleure photographie ! Une fois de plus vous allez pouvoir voter pour vos photos préférées parmi celles qui ont été envoyées par les photographes inscrits sur Pictaero !



Vous pouvez voter également dans ce forum en précisant le numéro de la photographie ainsi que le nom de l'auteur.



Voici le lien de la sélection dejanvier



Bon vote.

David D.

_________________

David D.

Rédacteur et responsable médias d'AeroWeb-fr.net -

Mes photos _________________David D.Rédacteur et responsable médias d'AeroWeb-fr.net - Aeroweb Mes photos sur pictaero