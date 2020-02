Pictaero, élection de la meilleure photographie 2019

Les votes pour la sélection de la meilleure photographie 2019 pour pictaero a débuté.



Les premières photographies pour la finale ont déjà été sélectionnées.



Pour Janvier :

Voir l'image



Février :

Voir l'image



et celle de mars :

Voir l'image

_________________

David D.

Rédacteur et responsable médias d'AeroWeb-fr.net -

Mes photos _________________David D.Rédacteur et responsable médias d'AeroWeb-fr.net - Aeroweb Mes photos sur pictaero