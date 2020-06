Présentation Dronerz

Bonjour à tous,



Je rejoins le forum pour partager et échanger sur ma passion pour les aéronefs sans pilote aka les drones !



C'est petits engins aussi bien destinés aux amateurs qu'aux professionnels se démocratisent de plus en plus.



Je suis persuadé que les drones avec caméra vont petit à petit venir remplacer notre usage des appareils photos.



Dronerz