[Artiste] Je réalise des illustrations d'avions

Bonjour à tous !



J'avais déjà fais un sujet sur ce forum il y a quelques temps, certains auront peut-être déjà vu mes créations. Je me présente je suis designer/ illustrateur. Passionné d'aviation je réalise depuis quelques temps des illustrations sur le sujet.



Concernant les détails techniques :

- Dessin entièrement réalisé à la main, en partant d'une feuille blanche.

- Utilisation de feutres à alcool Promarker & crayons de couleur Prismacolor

- Illustrations réalisées sur format A3

- Entre 12 et 15h de travail par illustration (2 à 3 jours de travail selon le rythme).



Ci-dessous quelques exemples :

Voir l'image

Voir l'image

Voir l'image





Si vous le souhaitez, toutes les illustrations sont disponibles ici :

https://www.artstation.com/johanndelestree/prints



Si vous êtes à la recherche d'un cadeau ou autre il vous est possible de les commander à différents formats sur de multiples supports (papier, métal, etc). Je réalise aussi des demandes personnalisées.



Bref si vous êtes intéressé n’hésitez pas ! Je réponds ici à toute question ou suggestion.