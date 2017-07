Réaction à l'actualité publiée le 20 juillet 2017 22:12 :

La compagnie, filiale de de la compagnie nationale China Airlines, devient ainsi un nouvel opérateur d'ATR et s’attachera principalement à renforcer et à développer la connectivité régionale à travers l'île Voir l'actualité : Mandarin Airlines fait l'acquisition de six ATR 72-600

