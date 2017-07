Réaction à l'actualité publiée le 23 juillet 2017 18:39 :

Le 20 juillet 2017, Safran landing Systems et China Eastern Airlines, ont posé la première pierre du centre de maintenance, réparation et révision générale des trains d’atterrissage de la nouvelle joint-venture XIESA. Voir l'actualité : Création du premier centre de maintenance et de réparation entre Safran Landing Systems et China Eastern Airlines

_________________

AeroWeb-fr.net _________________