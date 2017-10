Bombardier:Prise de contrôle du programme Cserie par Airbus

Boeing semble bien embêté par la réponse du berger à la bergère.

Sa tentative pour tuer dans l’œuf un futur concurrent a tourné court:

Selon Richard Aboulafia cité par Bloomberg:



«[La C Series] était un programme qui avait besoin d'une intervention divine et, wow, ils viennent d'en avoir une vraie. Cela fait paraître Airbus comme un acteur mondial et Boeing comme protectionniste et en manque de vision. Cela donne l'impression que Boeing a joué au tic-tac-toe contre un maître des échecs.»

