Article publié le 27 mars 2021 par David Dagouret

La compagnie qatarie offre ainsi à ses passagers un accès illimité à la presse internationale.

Qatar Airways s’associe à PressReader afin d’offrir à ses passagers un accès illimité à plus de 6 000 magazines et journaux numériques internationaux. Ce service sera prochainement proposé via son application de divertissement à bord Oryx One.

Les passagers peuvent accéder aux titres en téléchargeant l'application Oryx One sur leurs appareils électroniques personnels, en insérant leur numéro de référence de réservation (PNR) dans le "kiosque à journaux" de l'application et en sélectionnant les titres qu'ils souhaitent sauvegarder. Le service sera disponible jusqu'à trois jours avant et sept jours après leur vol. Le contenu téléchargé restera dans la bibliothèque numérique des voyageurs tant que l'application sera installée. Les passagers n'auront pas besoin de quitter Oryx One ou de télécharger d'autres applications pour accéder au contenu à tout moment.

PressReader est le principal fournisseur de presse numérique à bord de l'aviation commerciale et offre actuellement des milliers de magazines et de journaux de 120 pays, dans plus de 60 langues.

M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "L'expérience à bord de Qatar Airways est un élément essentiel de notre service cinq étoiles, reconnu dans le monde entier. Malgré les nombreux défis auxquels l'industrie est confrontée actuellement, nous continuons à tout faire pour atteindre les plus hauts standards de sécurité et d'excellence dans tout ce que nous faisons. Notre partenariat avec PressReader offre non seulement une option de divertissement sans contact sécurisée pour améliorer l'expérience à bord, mais il soutient également notre engagement en faveur de la durabilité environnementale, qui continue d'être l’une de nos priorités."

Mme Salam Al Shawa, Vice-Présidente Senior Marketing et Communication Corporate de Qatar Airways, a déclaré : "Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux passagers de Qatar Airways la possibilité d'accéder à des milliers de magazines et de journaux internationaux en une seule expérience numérique sûre, sans contact et transparente, sans jamais quitter l'application Oryx One. De plus, en collaborant avec PressReader, nous avons trouvé la solution numérique parfaite pour éliminer les déchets des journaux et magazines papier."

M. Alex Kroogman, PDG du groupe PressReader, a déclaré : "Nous sommes honorés d'avoir été choisis par Qatar Airways pour offrir toute la presse internationale et une expérience de lecture des plus agréables aux passagers grâce à une technologie 100 % sans contact - avant, pendant et après le vol."

