Ryanair renforce sa base de Marseille

Article publié le 30 mars 2021 par David Dagouret

La compagnie low-cost lancera 7 nouvelles destinations depuis l'aéroport marseillais.

Ryanair a annoncé le 25 mars dernier qu'elle allait baser cet été un 4e avion sur la base de Marseille et ainsi opérer plus de 160 vols par semaine vers 49 destinations. Cela comprend 7 nouvelles lignes vers Alghero, Bari, Corfou, Minorque, Rhodes, Tétouan et Essaouira. Ces nouvelles liaisons devraient être opérationnelles dès le mois de juillet prochain à raison de deux vols par semaine.



Dara Brady, Directeur Marketing & Digital de Ryanair, a déclaré: "Alors que les campagnes vaccinales se poursuivent les mois à venir, le trafic aérien devrait grimper en flèche cet été. Nous sommes ravis d'annoncer 1 avion supplémentaire basé à Marseille, notre plus grande base en France avec 4 avions au total. Cette capacité supplémentaire permettra un total de plus de 160 vols par semaine vers 49 destinations, dont 7 nouvelles vers Alghero, Bari, Corfou, Minorque, Rhodes, Tétouan & Essaouira. Les passagers français peuvent désormais réserver leur pause estivale bien méritée en toute sérénité sachant que si leurs plans changent, ils pourront reporter leurs dates de voyage jusqu'à 2 fois sans frais de modification jusqu'à fin octobre 2021. Pour fêter ça, nous lançons des billets au départ de Marseille dès 19,99€ seulement pour voyager jusqu'à fin octobre 2021, disponibles à la réservation jusqu'à 23h59 dimanche 28 mars. Pour les billets aux meilleurs prix, nous invitons nos passagers à réserver sans attendre sur www.ryanair.com".



Julien Boullay, Directeur Commercial & Marketing d’Aéroport Marseille Provence, a déclaré: "Nous sommes très heureux que Ryanair renforce sa présence à l’aéroport Marseille Provence en basant un 4ème avion à compter de cet été. Cela témoigne de la confiance de Ryanair dans le potentiel de développement et l’attractivité de l’aéroport et de son territoire. Au fur et à mesure de l’amélioration de la situation sanitaire, Ryanair prévoit de relier cet été Marseille à 49 destinations en France, en Europe et au Maroc. Cela permettra aux Provençaux de redécouvrir le gout du voyage et à notre destination Provence d’accueillir de nouveau des touristes étrangers".





Liens commerciaux

Sur le même sujet