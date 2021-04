AFI KLM E&M renforce sa coopération avec ASL Airlines Belgium

Article publié le 9 avril 2021 par David Dagouret

Ce contrat concerne la maintenance des composants et des réparations de sa flotte de Boeing 747-400F et 747-400ERF.

L'Airline-MRO AFI KLM E&M et la compagnie aérienne belge ASL Airlines Belgium ont signé un accord pour étendre leur contrat de support équipements couvrant une flotte de 5 Boeing 747-400F et 747-400ERF. La gamme de services fournie par AFI KLM E&M comprend la réparation des équipements, l'accès à un pool dédié, ainsi que la logistique et le support de maintenance en ligne. En outre, ASL Airlines s'appuiera sur l'expertise opérationnelle d'AFI KLM E&M.

En signant ce renouvellement de contrat, les deux compagnies étendent une coopération de longue date, commencée en 2006 pour une flotte de 2 avions. La signature du nouveau contrat inclut trois avions supplémentaires dans la flotte d'ASL Airlines Belgium. ASL a reçu son 5ème Boeing 747-400 Freighter en octobre 2020.

Fabio Ciommo, Directeur de la flotte Boeing 747 d'ASL Airlines Belgium a déclaré : "En proposant une offre de maintenance adaptée à nos besoins actuels, AFI KLM E&M nous a convaincus de poursuivre notre relation de confiance. Le contexte actuel met une forte pression sur les opérateurs de fret pour qu'ils fournissent des performances plus élevées en termes de disponibilité des avions et de rentabilité. En tant que MRO d'une compagnie aérienne, AFI KLM E&M sait ce qui est nécessaire pour fournir un service optimal et nous sommes ravis de poursuivre cette coopération fructueuse."

Maarten Koopmans, vice-président Component Services AFI KLM E&M, a déclaré : "Des contrats solides sur le marché du fret sont importants pour AFI KLM E&M et il est bon de voir que notre fiabilité et notre qualité sont appréciées par les entreprises."





