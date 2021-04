Air Canada fête le 70e anniversaire de la ligne Montréal-Paris

Article publié le 4 avril 2021 par David Dagouret

Le 1er avril 1951 était lancé cette ligne par Trans-Canada (Air Canada).

Air Canada a fêté le 1er avril 2021, le 70e anniversaire de sa ligne Montréal–Paris. Le 1er avril 1951, un Canadair DC4 North Star de 40 places, immatriculé CF-TFO, exploité par Trans-Canada (Air Canada), a décollé pour la premier fois de Montréal et s'est posé à l’aéroport de Paris-Orly. Comportant initialement une escale à Londres, la liaison Montréal–Paris est rapidement devenue sans escale vu son succès.

La ligne régulière Montréal–Paris, lancée en 1951 à raison d’une fréquence hebdomadaire, dessert désormais l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à raison d’un vol quotidien à l’année et de deux vols quotidiens en haute saison, du 26 juin au 15 septembre.

Ces liaisons sont assurées par des appareils 777-300ER de Boeing (450 sièges), A330-300 d’Airbus (297 sièges) ou encore en Boeing 787-9 (298 sièges). En 2016, nous avions pris place pris place à bord d'un Dreamliner de la compagnie canadienne afin de vous faire découvrir cet appareil et cette compagnie (revoir notre actualité : Bienvenue à bord du Boeing 787 d'Air Canada (photos))

Avant la pandémie, Air Canada desservait sept villes françaises : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille et Nice ainsi que Fort-de-France et Pointe-à-Pitre dans les Antilles.

Mark Galardo, premier vice-président – Planification du réseau et Gestion du chiffre d’affaires d’Air Canada : "C’est un moment marquant pour notre société aérienne, nos clients et, plus particulièrement, pour les 45 collaboratrices et collaborateurs français d’Air Canada. Ce 70e anniversaire témoigne de la relation privilégiée et durable qui existe entre les deux villes. C’est une longue histoire de complicité et de coopération. Cette liaison transatlantique en provenance du Canada est la plus importante sur le plan de la demande et représente une partie majeure de notre ADN. D’ailleurs, en dépit des défis liés à la crise de la COVID-19, Air Canada n’a jamais suspendu sa liaison Montréal–Paris durant la pandémie, et nous n’avons qu’un seul désir, soit celui de rétablir la présence d’Air Canada dans les autres villes françaises que nous desservions avant la crise, afin de continuer à renforcer les liens qui nous unissent."

Précisons qu'Air Canada a présenté il y a quelques mois un Airbus A220 qui arbore une livrée rétro de la Trans-Canada Air Lines (TCA).

Liens commerciaux

Sur le même sujet