Air Europa devient la première compagnie à utiliser Traveler ID d'Amadeus

La fonctionnalité de santé de Traveler ID permet aux voyageurs de présenter leurs documents de santé au moment de l’enregistrement, sans avoir à télécharger d’autres applications.

Air Europa a annoncé être la première compagnie aérienne à utiliser le Traveler ID for Safe Travel, qui permet aux passagers de certifier qu'ils ont les documents de santé requis lors de l'enregistrement sans avoir à quitter le site web ou l'application de la compagnie aérienne.

Cette nouvelle solution d’Amadeus est entièrement intégrée au système informatique de la compagnie aérienne.

Depuis une semaine, et tout au long de la phase pilote de déploiement, lorsque les passagers à destination de l'Espagne s'enregistreront sur Air Europa, ils pourront confirmer qu'ils possèdent les documents médicaux requis en remplissant un formulaire sécurisé et automatisé. Ces informations seront enregistrées dans le système informatique de la compagnie aérienne.

Les futures versions de la solution permettront de scanner ou de télécharger des documents qui pourront être vérifiés automatiquement via des codes QR partagés avec des laboratoires et des fournisseurs de plateformes de santé, de même qu’à divers portefeuilles numériques de santé tels que CommonPass.

Air Europa va également étendre l'utilisation de cette solution prochainement, en la rendant disponible pour les passagers volant vers n'importe quelle destination du réseau de la compagnie aérienne.

Oscar Riolobos, Air Europa’s Web Business Manager a déclaré : "Offrir à nos passagers une solution connectée et numérique pour faciliter leur voyage et leur apporter la tranquillité d'esprit et la confiance nécessaires au moment de prendre l'avion est une priorité pour nous. Grâce à Amadeus, les clients d'Air Europa peuvent désormais se conformer aux réglementations sanitaires digitales et peuvent le prouver à tout moment de leur voyage."

Monika Wiederhold, Global Program Lead for Safe Travel Ecosystem d'Amadeus, et EVP Airlines Central & Eastern Europe a déclaré : "Nous sommes fiers de déployer aujourd'hui avec Air Europa la nouvelle fonctionnalité de santé de Traveler ID. Cette fonctionnalité centralise et rationalise le processus de vérification des documents de santé, permettant une expérience d'enregistrement facile et sans contact. Nous sommes ravis de voir les compagnies aériennes en bénéficier et en faire profiter à leur tour aux voyageurs. Traveler ID est l'une des solutions proposées par notre Safe Travel Ecosystem. Notre intention, avec le Safe Travel Ecosystem, est d'encourager la collaboration au sein de l'industrie du voyage afin de soutenir la reprise de ce secteur clé."





