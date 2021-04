Boeing annonce deux modifications à la tête du Groupe

Article publié le 27 avril 2021 par David Dagouret

Le Conseil d’administration relève l’âge du départ à la retraite de Dave Calhoun, Président-directeur général de Boeing. Greg Smith, directeur financier de Boeing, prendra sa retraite en juillet 2021.

Boeing a annoncé le 20 avril dernier que son Conseil d’administration a repoussé l’âge normal de départ à la retraite de 65 à 70 ans pour son Président-directeur général David L. Calhoun. Âgé de 64 ans, David Calhoun occupe le poste de président-directeur général de Boeing depuis le 13 janvier 2020.



Si la décision du Conseil d’administration relève l’âge de la retraite obligatoire de M. Calhoun au 1er avril 2028, son mandat n’est pas assorti d’une durée déterminée.



Par ailleurs, Boeing annonce que Gregory D. Smith, vice-président exécutif en charge des Opérations d’entreprise et Directeur financier de Boeing, a décidé de prendre sa retraite à compter du 9 juillet 2021. Boeing recherche actuellement son successeur.



Nommé au poste de directeur financier de Boeing en 2011, Greg Smith a assumé les fonctions élargies de Vice-Président Exécutif en charge des finances, des performances d’entreprise et de la stratégie puis, tout récemment, de Vice-Président Exécutif des Opérations d’entreprise, des finances et du développement durable. Il a par ailleurs occupé le poste de Président-directeur général par intérim du Groupe avant la nomination de Dave Calhoun. Avant sa nomination au poste de directeur financier, Greg Smith assumait les fonctions de contrôleur de gestion et de vice-président Finances, servant d’interface principale entre l’entreprise et le comité d’audit du Conseil d’administration pour assurer la conformité aux réglementations en vigueur.



Greg Smith siège actuellement au conseil d’administration d’Intel Corporation, de l’hôpital pour enfants Ann & Robert Lurie (Chicago) et du Northwestern Medicine Community Physicians Group (Chicago). Suite à son départ en retraite, Greg Smith entend rester actif dans le monde des affaires et de la philanthropie.



Larry Kellner, Président du Conseil d’administration de Boeing : "Sous la solide direction de Dave Calhoun, Boeing a traversé efficacement l’une des périodes les plus difficiles et les plus complexes de sa longue histoire. Sa volonté de renforcer l’engagement du Groupe en faveur de la sécurité, de la qualité et de la transparence a joué un rôle prépondérant dans la restauration de la confiance des autorités de règlementation et des clients au moment où Boeing procède au retour en service du 737 MAX. De plus, face aux défis sans précédent soulevés par la pandémie mondiale, Dave a su prendre des mesures proactives pour que Boeing se trouve dans une position de force au moment de la reprise de l’industrie aéronautique. Compte tenu des progrès significatifs accomplis par Boeing sous la direction de Dave, ainsi que de la continuité indispensable pour prospérer dans une industrie qui opère selon des cycles longs, le Conseil d’administration a statué qu’il était dans l’intérêt du Groupe et de ses partenaires d’accorder à Dave Calhoun la possibilité de poursuivre son mandat au-delà de l’âge normal de départ à la retraite."



Dave Calhoun, Président-directeur général de Boeing, a déclaré : "Greg est un remarquable dirigeant d’entreprise, et nous le remercions de ses nombreuses contributions au bénéfice du Groupe. Sa gestion de la situation financière du Groupe pendant près d’une décennie, ainsi que le leadership dont il a fait preuve pendant la période difficile que notre industrie a traversée en raison de la pandémie mondiale, ont permis à Boeing de se positionner pour aborder l’avenir sous les meilleurs auspices. Dans le cadre de ses activités, Greg a piloté la plus importante émission d’obligations de l’histoire du Groupe et lancé un programme de transformation de grande envergure qui laissera notre entreprise plus forte et plus résiliente. Greg a également permis à Boeing de devenir une société meilleure et plus compétitive en supervisant les opérations d’entreprise, le développement durable, les performances et la stratégie. Il laisse un héritage de leadership et la trace durable de trois décennies passées au sein du Groupe. Je remercie également Greg de son engagement en faveur de la transition à venir et de ses précieux conseils quant au choix de son successeur."



Greg Smith, Vice-Président Exécutif en charge des Opérations d’entreprise et directeur financier de Boeing, a déclaré : "Boeing est l’une des plus grandes entreprises au monde. Je suis extrêmement fier des 140 000 personnes qui chaque jour travaillent d’arrache-pied pour respecter les engagements pris vis-à-vis de tous nos partenaires dans le respect de nos valeurs fondamentales. L’entreprise étant aujourd’hui solidement positionnée pour l’avenir, c’est pour moi le moment d’entamer un nouveau chapitre de ma vie en dehors de Boeing. Je n’oublierai jamais les expériences que j’ai vécues et les relations que j’ai nouées au cours des trente années passées chez Boeing."

