Cathay Pacific cargo a livré 15 millions de doses de vaccins dans le monde

La compagnie a transporté 5 marques de vaccins contre le Covid-19.

Cathay Pacific Cargo a annoncé avoir franchi le cap de 15 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 transportées à travers le monde. Ce chiffre comprend des vaccins qui ont été importés à Hong Kong, ainsi que du matériel expédiés à l’étranger comme au Mexique, en Malaisie et en Indonésie depuis Hong Kong.

John Cheng, Responsable des marchés et produits Cargo de Cathay Pacific, a déclaré : "Le cap des 15 millions de doses a été atteint aujourd’hui lors de la livraison d’un nouveau lot de vaccins Fosun Pharma / BioNTech à Hong Kong. Cette semaine, nous avons également deux autres envois de doses de vaccins Sinovac et CanSino prévus depuis Pékin vers le Mexique. Nous déployons notre nouveau service Ultra Track pour chacune de ces expéditions afin d’assurer un transport de haute qualité."

Alex Leung, Responsable des produits Cargo, a déclaré : "Au cours des derniers mois, nous avons transporté 5 marques de vaccins COVID-19 différentes : AstraZeneca, Fosun Pharma / BioNTech, CanSino, Covaxin et Sinovac. Elles nécessitent des températures de conservation et de manipulation différentes allant de -70 ° C à 2-8 ° C."

