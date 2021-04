Corsair : Premier vol commercial de son premier Airbus A330neo

Article publié le 19 avril 2021 par David Dagouret

A l’occasion de ce vol inaugural, la compagnie française a dévoilé des clichés de la cabine de son 1er A330neo.

Corsair a annoncé que le premier vol commercial de son premier Airbus A330neo avait eu lieu le 15 avril 2021 à destination de la Guadeloupe. L'appareil est immatriculé F-HRNB, il est le premier d'une série de cinq A330neo commandés par Corsair. La totalité de ces appareils rejoindront la flotte d’ici juin 2022.

La cabine de cet A330neo est composée de 3 classes de voyage (business, premium éco, éco+) qui accueillent 352 passagers (20 sièges en Business, 21 sièges en Premium, et 311 sièges en Economie dont 33 sièges en Eco+).

Classe Business :

20 sièges-lits Opal de Stelia,

L’accès au siège se fait directement par l’allée.

Une cabine sans rangement bagages au-dessus des rangées centrales,

En rangée centrale, des sièges « honey moon » (1DF / 3DF / 5DF), séparés par une cloison amovible.

Ecrans 15,6’’ LCD – Résolution 1080p.

Galley doté d’une machine expresso, d’une cave réfrigérante.

Classe premium :

21 Sièges Z535 de Safran.

Ecrans LCD de 13,3’’, dotés de prise USB (High power port, capacité de chargement de 10W).

Une cabine privative de trois rangées situées à l’avant de l’appareil.

L’assise s’avance lorsque l’on incline le siège et se soulève.





Classe Eco+/Eco :

311 Sièges Z400 de Safran.

33 sièges en ECO+ à l’avant de l’appareil (6 sièges en issue et 27 avec un pitch de 34’’).

Ecrans LCD de 10,1’’ dotés de prise USB (High power port, capacité de chargement de 10W).

L’assise s’avance lorsque l’on incline le siège et se soulève.

Un espace de rangement pour les petits effets personnels derrière la tablette.

Têtières ajustables en cuir.

Pascal de Izaguirre, Président-directeur général de Corsair a déclaré : "Le premier vol commercial de ce nouvel Airbus A330neo marque le coup d’envoi du renouvellement de la flotte avec l’arrivée de 5 nouveaux avions d’ici juin 2022. Ainsi Corsair exploitera une flotte modernisée et rajeunie avec un âge moyen de 5 ans. Grâce aux très bonnes performances environnementales des A330neo, Corsair confirme son engagement en faveur de la transition énergétique pour un transport aérien responsable. En tant que Compagnie des Outre-Mer, c’est à nos amis antillais qui nous sont fidèles depuis 30 ans, que nous donnons la primeur de découvrir cet avion de dernière génération qui va apporter plus de confort pour les passagers et moins de nuisance pour les riverains des aéroports."

