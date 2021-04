Corsair reçoit son premier Airbus A330neo

Article publié le 4 avril 2021 par David Dagouret

Le 31 mars dernier, l'appareil F-HRNB a rejoint sa base de Paris-Orly.

Corsair a annoncé avoir reçu son premier Airbus A330neo. L'appareil, un Airbus A330-900, est immatriculé F-HRNB, msn 1975 et il est le premier des cinq A330neo commandés par la compagnie française qui intégreront la flotte d'içi 2022.

L'avion a rejoint sa base de Paris-Orly le 31 mars dernier et il opérera son premier vol commercial le 15 avril prochain à destination de la Guadeloupe. La cabine est dotée d’une capacité totale de 352 sièges dont 20 sièges en Business, 21 sièges en Premium, et 311 sièges en Economie dont 33 sièges en Eco+.

Pascal de Izaguirre, Président-directeur général de Corsair a déclaré : "L’arrivée de ce nouvel Airbus A330neo avion marque une nouvelle ère pour Corsair qui s’engage en faveur de l’environnement et participe à la transition énergétique du secteur. Outre la réduction de consommation de fuel et d’émissions carbonées, cet avion est caractérisé par sa réduction de nuisances sonores autant à l’intérieur de la cabine que pour les riverains des aéroports. D’ici mai 2022, Corsair possédera une des plus jeunes flottes avec 9 avions dont 5 avions A330neo, d’une moyenne d’âge au global de 5 ans. Corsair sera ainsi en mesure d’améliorer très significativement la performance économique de sa flotte ainsi que la compétitivité de la compagnie."





