Daher fait évoluer son Comité Exécutif

Deux femmes font leur entrée au sein du comité exécutif.

Alors que Daher met en œuvre son plan de restructuration pour faire face à la crise du secteur aéronautique, Didier Kayat, Directeur Général du groupe, vient d’annoncer la nouvelle composition de son Comité Exécutif. Cette nouvelle équipe de direction voit l’entrée de trois nouveaux experts industriels dont deux femmes, une première pour le groupe centenaire, aux côtés des membres existants du comité.

Marouchka Liarokapis, 46 ans, prend la succession d’Olivier Dumas en tant que Sénior Vice-Présidente Qualité Sécurité Environnement. Experte reconnue de la supply chain dans des industries lourdes, elle aura la charge de délivrer l’excellence qualité aux clients du groupe dans un souci de sécurité au travail des collaborateurs en cette période de crise sanitaire.

Marouchka a suivi une formation d’ingénieur (ENST/Telecom Paris) avant de commencer sa carrière en 1998 chez General Electric puis d’intégrer Areva en 2005 jusqu’en 2012.

En 2013, elle rejoint Framatome en tant que Fuel Business Unit Supply Chain Director et membre du Comité Exécutif. C’est en 2018 qu’elle intègre les équipes de Daher, d’abord en tant que Directrice Programmes BU Technologies Avancées puis, de Directrice Achats Performance Fournisseurs.

Julie de Cevins, Vice-Présidente Aerospace and Defence Program chez Daher depuis 2018, est nommée Sénior Vice-Présidente. Programmes du groupe au sein du Comité Exécutif. Elle aura la responsabilité d’assurer l’accompagnement des clients dans tous les grands projets du groupe alors que les prochaines générations d’avions se préparent et que Daher se positionne avec ses savoir-faire comme un acteur clé du rebond du secteur.

Julie, 56 ans, a suivi un double cursus d’ingénieur (EPF/ISAE-Supaéro) et business (eMBA du CPA de Toulouse) avant d’intégrer successivement Thales, Altran Technologies et Airbus en tant qu’ingénieur entre 1988 et 1998.

Elle poursuit ensuite sa carrière chez Honeywell Aerospace jusqu’en 2015 d’abord au poste de Responsable Vente Avionique, puis Responsable Grands Comptes Compagnies Aériennes, Directrice Programme Européens et enfin Vice-Présidente Aviation d’Affaires pour l’Europe. En 2015, elle rejoint Assystem Technologies en tant que Vice-Présidente Aerospace.

Après plusieurs postes opérationnels et de Direction Générale dans l’industrie aéronautique et l’énergie chez Safran, Saphymo, Quantel puis Naval Energies, Laurent Schneider-Maunoury rejoint Daher comme Sénior Vice-Président Industrie.

Il aura la responsabilité de l’ensemble des opérations industrielles regroupant notamment le pilotage des usines, des achats et de la stratégie industrielle. Il aura pour objectif de répondre aux enjeux de compétitivité et de transformation technologique de l’outil industriel du groupe. Laurent, 54 ans, a suivi un double parcours ingénieur (X-Ponts) et managérial (MBA Collège des ingéni

