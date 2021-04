Delta Air Lines annonce ses résultats financiers du premier trimestre 2021

Article publié le 24 avril 2021 par David Dagouret

La compagnie américaine a enregistré une perte avant impôt de 1,5 milliards de dollars.

Delta Air Lines a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre 2021. Ainsi la compagnie américaine a enregistré une perte avant impôt selon les standards de comptabilité américaine de 1,5 milliards de dollars au premier trimestre 2021 et une perte par action de 1,85 dollar sur des recettes totales de 4,2 milliards de dollars.

Les revenus d'exploitation ajustés de Delta de 3,6 milliards de dollars pour le premier trimestre 2021 ont diminué de 65% par rapport à la même période en 2019, une amélioration séquentielle de quatre points par rapport au dernier trimestre 2020. Les revenus passagers ont diminué de 70% au premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2019 avec une capacité vendable inférieure de 55%, car Delta était le seul transporteur à continuer de bloquer les sièges du milieu. Sur le segment domestique, les revenus passagers ont diminué de 66% par rapport au premier trimestre 2019, mais enregistrent une hausse de plus de cinq points par rapport aux résultats du précédent trimestre, tirés par la demande de loisirs. Les revenus passagers internationaux restent limités, en baisse de 81% par rapport au premier trimestre 2019, en raison du maintien des restrictions de voyage.

Pour le mois de mars, les revenus passagers ont été de 50% supérieurs à ceux de février, soit près de 15 points de mieux que les tendances saisonnières normales tirées par la dynamique de la demande de loisirs. Les ventes nettes au comptant, correspondant à la différence entre les billets achetés moins les billets remboursés, ont doublé entre le mois de janvier et le mois de mars et continuent de s'accroître. La demande du segment corporate a diminué de 80% par rapport au premier trimestre 2019. La reprise du segment corporate a montré des signes d'amélioration au cours du trimestre, les volumes de mars s'améliorant par rapport à ceux de février à un rythme deux fois supérieur à la croissance saisonnière normale entre les deux mois.

Les revenus hors billets ont surperformé les revenus passagers, avec des revenus de fret en hausse de 12% par rapport au premier trimestre 2019 et avec un total des revenus des programmes de fidélité en baisse de 48%. La rémunération d'American Express a baissé de 23% au cours de la même période, car les dépenses par carte continuent de se redresser plus rapidement que le trafic passagers.

Delta a terminé le premier trimestre avec 16,6 milliards de dollars de liquidités, dont 2,6 milliards de dollars de capacité d’emprunt renouvelable non retirée. La société prévoit de recevoir environ 2,7 milliards de dollars au cours du trimestre de juin du Trésor américain dans le cadre du PSP3.

Ed Bastian, CEO de Delta a déclaré : "Un an après le début de la pandémie, les voyageurs gagnent en confiance et commencent à reprendre leur vie. Delta accélère la reprise avec une marque plus forte et plus fiable que jamais. Grâce aux efforts incroyables de notre personnel, nous sommes parvenus à générer une trésorerie quotidienne positive au cours du mois de mars, une réalisation remarquable compte tenu du blocage des sièges du milieu et du faible niveau de demande pour les voyages d'affaires et internationaux. Si les tendances de reprise se maintiennent, nous prévoyons une génération de trésorerie positive pour le deuxième trimestre et nous prévoyons un retour à la rentabilité au cours du troisième trimestre, à mesure que la reprise de la demande progresse."





