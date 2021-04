easyJet lance des leçons vidéos pour les enfants de 7 à 10 ans

Article publié le 5 avril 2021 par David Dagouret

La compagnie orange lance ses leçons virtuelles « école en vol » pour divertir les enfants en leur faisant découvrir le monde de l’aviation.

easyJet lance l’ "école en vol", une série de leçons vidéo en ligne, pour inspirer les parents avec de nouvelles activités pour tous les enfants de 7 à 10 ans.

Ces vidéos utilisent un mélange d'animations et de prises de vue réelles pour aider les jeunes enfants à comprendre les principes scientifiques d’un vol. Par exemple, comment les ailes, la poussée, la traînée et la portance permettent aux avions de voler.

A travers ces vidéos, les enfants peuvent également découvrir l’intérieur de la cabine de pilotage d’un avion ainsi que différentes parties de l’appareil : la queue, les moteurs et le nez.

Des activités et défis sont également proposés dans chacune des vidéos, afin d’occuper les enfants à la maison. Ils pourront ainsi apprendre à fabriquer des avions en papier, dessiner et identifier les différents types de nuages, s'entraîner à faire des annonces de pilote et à dessiner des cartes détaillées de leur propre ville.

Cette campagne est déployée sur l’ensemble des réseaux sociaux d’easyJet en France, du 31/03 au 12/04.

En parallèle, easyJet a lancé début mars un programme de visites virtuelles de classes par des pilotes afin de continuer à inspirer la prochaine génération de pilotes, femmes et hommes. Ce programme s'inscrit dans le prolongement de l'initiative Amy Johnson de la compagnie aérienne, qui vise à encourager un plus grand nombre de filles à devenir pilotes de ligne.

Depuis 2019, easyJet déploie également un programme inédit en France, le "Pilots on tour", qui a pour but d’inspirer les jeunes filles à oser la carrière de pilote. Ainsi, des femmes pilotes easyJet volontaires et marraines de l’association Elles Bougent interviennent dans des collèges et lycées de grandes villes françaises afin de parler de leur métier au quotidien et répondre aux questions des élèves.

Précédemment, la compagnie aérienne avait proposé 3 étés consécutifs, entre 2017 et 2019, le programme de bibliothèque en vol "Flybraries", permettant aux enfants de découvrir un livre à bord des avions easyJet. 60 000 livres pour enfants ont été stockés dans 300 avions sur des vols européens afin d'encourager la lecture chez les enfants pendant les vacances d'été.

La commandante de bord Iris de Kan, qui a pensé les leçons, a déclaré : "En tant que parents, nous savons à quel point il est difficile d'équilibrer le télétravail et la garde des enfants. Avec les leçons « école en vol easyJet », nous souhaitons être présents auprès des parents en leur assurant que les activités proposées à leurs enfants soient aussi divertissantes qu’instructives."

voir la vidéo cliquer sur l'image :





