Embraer livre la première conversion du Praetor 500 au Brésil

Article publié le 28 avril 2021 par David Dagouret

Le nom du client n'a pas été communiqué.

Embraer a annoncé la première livraison d'un Praetor 500 au Brésil. L'avion a été livré à un client inconnu. Il s'agit d'une conversion d'un appareil Legacy 450 en un Praetor 500 et cette conversion a été effectuée au centre d'Embraer à Sorocaba, au Brésil. Embraer a déjà converti et livré un total de 20 Legacy 450 en Praetor 500 en Europe, en Amérique du Nord et maintenant au Brésil.

