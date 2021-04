IndiGo et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance signent un nouvel accord

Article publié le 18 avril 2021 par David Dagouret

Cet accord est destiné au support des équipements de la flotte Airbus A320 de la compagnie indienne.

AFI KLM E&M et IndiGo ont signé un accord pour étendre leur contrat de support équipements couvrant plus de 350 avions. La gamme de services fournis par AFI KLM E&M comprend la réparation des équipements, l'accès à un pool dédié, la fourniture d'un kit de base principal (MBK) au centre des opérations aériennes d'IndiGo à Delhi, ainsi que le soutien logistique.

En signant ce contrat à long terme, les deux compagnies étendent et renforcent une relation commerciale qui a débuté avec la création d'IndiGo en 2006

Alors qu'à l'origine, AFI KLM E&M fournissait un support équipements pour la flotte A320 d'IndiGo, les partenaires ont également ajouté la flotte ATR au partenariat en 2017. En 2019, le transporteur indien, détenant plus de 50% du marché intérieur indien, a passé une commande de 300 appareils A320neo, A321neo et A321XLR pour soutenir ses plans de croissance ambitieux.

Wolfgang Prock-Schauer, Président et directeur de l'exploitation d'IndiGo a déclaré : "Nous sommes ravis de poursuivre notre coopération avec un leader mondial des services de maintenance aéronautique. Le haut niveau de soutien déjà fourni par AFI KLM E&M depuis de nombreuses années, ainsi que leur expertise unique sur le produit A320, à la fois en tant que compagnie aérienne et MRO, nous ont convaincus de leur accorder à nouveau notre confiance."

Géry Mortreux, Directeur Général Air France Industries a insisté sur : "L'excellente qualité de nos relations avec IndiGo. Nous sommes fiers de continuer à soutenir le développement de cette compagnie aérienne à succès sur l'un des marchés de l'aviation à la croissance la plus rapide au monde. Avec mon équipe, nous nous efforcerons toujours de fournir le meilleur soutien possible et de continuer à explorer les moyens d'optimiser davantage nos services."





