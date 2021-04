La filiale américaine d'AFI KLM E&M, Barfield, signe un accord avec AERACCESS

Article publié le 28 avril 2021 par David Dagouret

Cet accord porte sur la vente et le support de ses véhicules aériens sans pilote (UAV) sur le continent américain.

Barfield Inc, filiale d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) sur le continent américain, continue d'étendre sa participation active dans l'industrie des drones en signant un accord de partenariat avec AERACCESS, un fabricant de drones de surveillance dont la gamme de produits est axée sur les solutions de maintien de l'ordre, de défense, de sécurité des installations et de contrôle des frontières. Cet accord est une autre étape importante dans le développement de la stratégie de croissance de Barfield dans le domaine des drones.

Herve Page, CEO Barfield a déclaré : "Nous sommes extrêmement heureux d'être en partenariat avec AERACCESS. Nous étudions le marché des drones depuis un certain temps et avons constaté qu'AERACCESS a un niveau élevé de respect de ses engagements envers ses clients grâce à un mélange équilibré d'innovation, de personnalisation et de production en série. Leurs drones sont performants là où d'autres ne peuvent pas le faire. C'est exactement dans l'ADN de Barfield et nous nous efforçons de continuer dans cette voie pour ajouter ce produit stratégique à notre expertise en ingénierie aéronautique."

Shehzaad Callachand, fondateur et CEO d’AERACCESS a déclaré : "L'expertise de Barfield dans le domaine de l'aéronautique, ses activités étendues en matière de contrats commerciaux et gouvernementaux, ainsi que sa stratégie axée sur le client visant à fournir des produits et des services exceptionnels, constituent une combinaison parfaite pour porter les produits et les solutions d'AERACCESS aux Amériques. Il s'agit d'une étape importante dans notre stratégie globale de développement."





