L’aéroport Clermont-Ferrand Auvergne met à disposition des biocarburants durables

Article publié le 24 avril 2021 par David Dagouret

Il s'agit du premier aéroport français à proposer du biocarburants.

Depuis le 20 avril 2021, VINCI Airports a annoncé qu'il mettais à disposition des usagers de l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne des biocarburants durables, avec pour premier client Michelin Air Services. Ceux-ci sont délivrés par Air bp dans le cadre d’un contrat d’avitaillement passé avec VINCI Airports. Ces biocarburants sont produits à partir d’huiles alimentaires usagées.

Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a déclaré : "La préservation de l’environnement est un enjeu considérable et représente sans doute le défi de ce XXIème siècle. Les acteurs régionaux sont mobilisés pour développer l’usage des énergies propres comme avec le programme européen Zero emission valley pour les véhicules ou le développement du train à hydrogène. Permettre aux avions de s’avitailler en biocarburant durable moins polluant va permettre à l’aéroport de Clermont-Ferrand-Auvergne d’être à la pointe de l’innovation et un modèle des avancées pour contribuer à décarboner l’aviation."

Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et président de VINCI Airports, a déclaré : "Les biocarburants durables représentent une solution à court terme pour décarboner l’aviation, et font partie intégrante de la stratégie environnementale ambitieuse que nous menons depuis 2015 pour réduire notre empreinte carbone et entraîner nos parties prenantes dans ce même mouvement. Nous sommes heureux de cette avancée et restons mobilisés pour contribuer, aux côtés des acteurs industriels, à développer une aviation moins carbonée et compatible avec les aspirations des voyageurs."





