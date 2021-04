L'Airbus A400M : ravitaillement en vol d'un hélicoptère (photos)

Article publié le 24 avril 2021 par David Dagouret

Le constructeur européen a annoncé avoir effectué une campagne de ravitaillement en vol en son A400M et des H225M.

Airbus a annoncé avoir mené avec succès une campagne de certification de son Airbus A400M pour le de ravitaillement en vol d'hélicoptères. Airbus vise à obtenir la certification complète de ravitaillement en vol des hélicoptères plus tard cette année avec la conclusion de tous les essais d'exploitation notamment avec des vols de nuit obligatoires.

Les essais en vol, réalisés en coordination avec la Direction générale de l'armement (DGA), ont impliqué des opérations avec deux hélicoptères H225M de l'armée de l'air française. La campagne s'est déroulée de jour comme de nuit sur la côte ouest de la France entre 1 000 ft et 10 000 ft avec des vitesses de vol basses et jusqu'à 105 nœuds. Au cours de ces vols, un total de 81 contacts humides et des transferts de 6,5 tonnes de carburant ont été réalisés, dont pour la première fois le ravitaillement simultané de deux hélicoptères.

