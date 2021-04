Point financier easyJet pour les 6 mois se terminant le 31 mars 2020

Article publié le 19 avril 2021 par David Dagouret

Les résultats d’easyJet au premier semestre 2021 sont sensiblement meilleurs que prévu.

easyJet a opéré un programme de vols au cours des mois d'hiver tout en continuant à mettre en œuvre un important programme de restructuration et de réduction des coûts. easyJet prévoit une perte globale au premier semestre avant impôts de l'ordre de 690 à 730 millions de livres sterling, un résultat sensiblement meilleur que les précédentes prévisions.



Au 31 mars 2021, easyJet dispose d’environ 2,9 milliards de livres sterling de liquidités, ayant levé plus de 5,5 milliards de livres sterling depuis le début de la pandémie.



Johan Lundgren Directeur Général d’easyJet a déclaré : "easyJet a maintenu une approche disciplinée de son planning de vols au cours du premier semestre de notre année fiscale nous permettant d’avoir un cash burn meilleur que prévu. Nous continuons d’avoir accès à d’importantes liquidités et de bénéficier des économies et d’une efficience supplémentaire grâce à notre programme de réductions des coûts. Ces positions fortes nous permettront de profiter de la reprise. Nous accueillons positivement la confirmation par le gouvernement britannique du fait que les voyages internationaux sont en bonne voie pour reprendre comme prévu à la mi - mai. easyJet a été fondée pour rendre les voyages accessibles à tous et nous continuons donc à collaborer avec le gouvernement pour nous assurer que le coût des tests requis soit réduit afin de ne pas revenir à une situation où les voyages seraient trop onéreux pour certains. Nous continuons de suivre de près la situation dans toute l'Europe et avec l'accélération des programmes de vaccination, la plupart des pays prévoient de reprendre les vols à grande échelle en mai. Nous avons la flexibilité opérationnelle pour augmenter rapidement les vols et ajouter des destinations pour répondre à la demande. easyJet est prête pour la reprise, pour l’intensification des opérations et a hâte de pouvoir réunir les familles ainsi que de faire voyager les passagers loisirs et affaires. Nous restons bien positionnés pour la reprise cet été et au-delà."





