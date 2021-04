Qantas reprend ses vols vers la Nouvelle-Zélande

Article publié le 24 avril 2021 par David Dagouret

Jetstar a également repris ses vols entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Après plus d'un an de fermeture entre les frontières internationales, Qantas et Jetstar ont repris le 18 avril dernier des vols réguliers entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande avec l'ouverture de la bulle bidirectionnelle trans-tasmanienne.

Les vols ont repris vers toutes les destinations pré-COVID en Nouvelle-Zélande sur 15 routes et Qantas a commencé également une nouvelle route entre la Gold Coast et Auckland, marquant ainsi les premiers vols internationaux de la compagnie aérienne depuis l'aéroport de Gold Coast.

