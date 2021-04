Qatar Airways désinfecte ses cabines avec le dernier système de désinfection de cabine par ultraviolets d'Honeywell

Article publié le 27 avril 2021 par David Dagouret

La compagnie qatarie devient la première compagnie aérienne du monde à utiliser la version 2.0 du système Honeywell Ultraviolet Cabin.

Qatar Airways a annoncé qu'elle était devenue la première compagnie aérienne au monde à utiliser le dernier système de désinfection de cabine aux ultraviolets d'Honeywell. Ce système permet de désinfecter la cabine mais par rapport à son prédécesseur il dispose d'ailes à UV étendues qui permettent de traiter les zones plus étroites. Cette version comprend également une baguette manuelle qui permet de désinfecter des zones telles que le cockpit et d'autres espaces plus petits.



Ce nouveau système n'est pas motorisé, ce qui réduit la consommation de batterie. Des tests ont montré que la lumière UV est capable d'inactiver divers virus et bactéries lorsqu'elle est correctement appliquée.



Qatar Airways a reçu 17 exemplaires de la dernière version du Honeywell UV Cabin System V2 et elle a pour objectif de les utiliser à bord de tous les avions qui font un stop à l'aéroport international Hamad (HIA).



Akbar Al Baker, Président Directeur Général du groupe Qatar Airways a déclaré : "Qatar Airways est la première compagnie aérienne mondiale à exploiter la dernière version du système Honeywell UV Cabin V2 à bord de ses avions. Celui-ci est nettement plus convivial et technologiquement avancé. QAS a continué à assurer un service impeccable pendant l'épidémie de COVID-19, en apportant notamment son soutien aux vols de rapatriement et à l'augmentation de la charge de travail liée au fret. En tant que première compagnie aérienne mondiale à obtenir la prestigieuse note de sécurité aérienne 5 étoiles COVID-19 de Skytrax, première compagnie aérienne au Moyen-Orient à commencer les essais de la nouvelle application mobile IATA Travel Pass « Digital Passport », et plus récemment, première compagnie aérienne au monde à effectuer un vol avec un équipage et des passagers 100% vaccinés, nous avons à cœur d'être continuellement à la pointe de l'innovation et de continuer à mettre en œuvre les dernières mesures de sécurité et d'hygiène à bord et au sol."





