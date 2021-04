Ryanair annonce le programme été depuis sa base de Beauvais

Article publié le 8 avril 2021 par David Dagouret

La compagnie low-cost a annoncé le lancement de 4 nouvelles lignes depuis Beauvais.

Ryanair a annoncé le 31 mars son programme à jour pour l’été 2021 depuis sa base de Beauvais, ouverte en décembre 2020. Ryanair opérera 174 vols au départ par semaine vers 44 destinations, dont 4 nouvelles lignes vers Marseille, Naples, Zadar et Zagreb, 2 fois par semaine dès juillet.

Dara Brady, Directeur Marketing & Digital de Ryanair, a déclaré: "lors que les campagnes vaccinales se poursuivent dans les mois à venir, le trafic aérien devrait repartir fort cet été. Nous sommes ainsi ravis d'annoncer notre programme été 2021 au départ de l’aéroport de Paris Beauvais, avec 174 vols par semaine vers 44 destinations, dont 4 nouvelles vers Marseille, Naples, Zadar et Zagreb. Les passagers de Paris Beauvais auront donc l’embarras du choix pour partir cet été, pendant que les touristes d’Europe ou du Maroc pourront eux venir visiter la Ville Lumière ! Les passagers français peuvent désormais réserver leur pause estivale bien méritée en toute sérénité sachant que si leurs plans changent, ils pourront reporter leurs dates de voyage jusqu'à 2 fois sans frais de modification jusqu'à fin octobre 2021. Pour fêter ça, nous lançons des billets au départ de Paris Beauvais dès 19,99€ seulement pour voyager jusqu'à fin octobre 2021, disponibles à la réservation jusqu'à 23h59 vendredi 2 avril. Pour les billets aux meilleurs prix, nous invitons nos passagers à réserver sans attendre sur www.ryanair.com."

Michel Peiffer, Président du Directoire SAGEB Aéroport Paris-Beauvais, , a déclaré : "L’aéroport Paris-Beauvais est ravi de ces annonces et de l’ambition affichée par Ryanair, son premier partenaire aérien. Nous partageons ce dynamisme qui permettra une reprise rapide du transport aérien. Nos passagers pourront ainsi assouvir leur forte envie ou nécessité de voyager vers toutes les destinations offertes par l’aéroport et les touristes étrangers pourront à nouveau prochainement découvrir nos territoires. Le programme ambitieux et les nouveautés proposées par Ryanair permettent de répondre à toutes ces attentes, que ce soit vers Marseille, destination très demandée, ou vers Zagreb, une capitale européenne supplémentaire au départ de l’aéroport."

