Ryanair présente son programme d'été depuis Bordeaux

La compagnie low-cost proposera 88 vols par semaine.

Ryanair a annoncé le 31 mars dernier son programme été 2021 au départ de Bordeaux. La compagnie aérienne proposera depuis Bordeaux 88 vols au départ par semaine vers 33 destinations. Cela comprend 3 nouvelles lignes à partir de juillet vers Figari, Minorque et Agadir.

Jason McGuinness, Directeur Commercial de Ryanair, a déclaré: "Alors que les campagnes vaccinales se poursuivent dans les mois à venir, le trafic aérien devrait reprendre très fort cet été. Nous sommes ravis d’annoncer notre plus gros programme de vols au départ de Bordeaux à date, avec 88 vols au départ par semaine vers 33 destinations, dont 3 nouvelles vers Agadir, Figari et Minorque. Les passagers de l’aéroport de Bordeaux auront cet été un large choix de destinations de vacances, pendant que les touristes étrangers pourront découvrir la belle ville de Bordeaux et ses vignobles mondialement célèbres. Les passagers français peuvent désormais réserver leur pause estivale bien méritée en toute sérénité sachant que si leurs plans changent, ils pourront reporter leurs dates de voyage jusqu'à 2 fois sans frais de modification jusqu'à fin octobre 2021. Pour fêter ça, nous lançons des billets au départ de Bordeaux dès 19,99€ seulement pour voyager jusqu'à fin octobre 2021, disponibles à la réservation jusqu'à 23h59 vendredi 2 avril. Pour les billets aux meilleurs prix, nous invitons nos passagers à réserver sans attendre sur www.ryanair.com".

Jean-Luc Poiroux, directeur du développement de l'Aéroport de Bordeaux, a déclaré: "Nous sommes heureux de voir la confiance de Ryanair dans le marché néo-aquitain et les équipes de l’aéroport. Dès mai et jusqu'aux vacances d'été, les vols vont reprendre progressivement. Ryanair annonce trois belles nouvelles destinations estivales. La dynamique de la compagnie permet d’offrir un programme diversifié avec une régularité des vols exemplaire pour la période. Nous sommes collectivement dans une dynamique positive et poursuivons notre objectif d’offrir à nos passagers des conditions sanitaires optimales lors de leur voyage".





