Ryanair rouvre sa base à Toulouse

3 avril 2021

Dès l'été prochain, la compagnie low-cost relancera son activité depuis la ville rose.

Ryanair a annoncé le 30 mars dernier, la réouverture de sa base Toulousaine avec un Boeing 737 qui y sera basé. La compagnie opérera si les conditions sanitaires le permettent 53 vols par semaine vers 18 destinations. Trois nouvelles lignes seront lancés depuis Toulouse à partir de juillet vers Figari, Minorque et Marrakech.

Dara Brady, Directeur Marketing & Digital de Ryanair, a déclaré : "Nous sommes ravis de rétablir notre base Toulousaine avec 1 avion basé, qui permettra un total de plus de 50 vols au départ par semaine vers 18 destinations, dont 3 nouvelles vers Marrakech, Figari et Minorque. Alors que les campagnes vaccinales se poursuivent dans les mois à venir, le trafic aérien devrait grimper en flèche cet été et nous nous réjouissons de pouvoir aider à la restauration d’emplois locaux et de la connectivité dans la région. Les passagers français peuvent désormais réserver leur pause estivale bien méritée en toute sérénité sachant que si leurs plans changent, ils pourront reporter leurs dates de voyage jusqu'à 2 fois sans frais de modification jusqu'à fin octobre 2021. Pour fêter ça, nous lançons des billets au départ de Toulouse dès 19,99€ seulement pour voyager jusqu'à fin octobre 2021, disponibles à la réservation jusqu'à 23h59 jeudi 1er avril. Pour les billets aux meilleurs prix, nous invitons nos passagers à réserver sans attendre sur www.ryanair.com."

Philippe Crébassa, Président du Directoire d’Aéroport Toulouse-Blagnac, a déclaré : "Le retour de Ryanair, avec un avion basé à Toulouse, contribue à restaurer la connectivité de notre plateforme. En proposant 18 lignes, dont la majorité sur l’Europe et les destinations balnéaires, Ryanair invite les Occitans à renouer avec le voyage cet été et permet à notre région de retrouver son attractivité pour les touristes français et étrangers."





