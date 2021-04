SKY express desservira la France et la Belgique à compter du printemps 2021

Article publié le 29 avril 2021 par David Dagouret

La compagnie grecque lancera ses vols dès le 05 juin prochain.

Sky express, compagnie aérienne grecque a annoncé qu'elle allait lancer des nouvelles liaisons vers la France et la Belgique. Dès cet été, Sky express desservira les villes de Paris, Nantes, Lyon et Bruxelles au départ d’Athènes.

Dès le 05 juin 2021 Les villes françaises de Paris, Nantes et Lyon seront desservies dans un premier temps à raison de 1 vol par semaine opérant le samedi dans les 2 sens. La liaison entre Athènes et Nantes s'effectuera via Lyon. La liaison entre Lyon et Athènes s'effectuera via Nantes.

Bruxelles quant à elle, sera desservie à raison de 6 vols semaine (tous les jours sauf le samedi). Les horaires des liaisons seront les suivants :

Vol GQ900 Athènes 14:50 - Paris 17:10 samedi

Vol GQ901 Paris 18:00 - Athènes 22:00 Samedi

Vol GQ910 Athènes 07:15 - Lyon 08:55 samedi

Vol GQ910 Lyon 09:40 - Nantes 10:50 samedi

Vol GQ910 Nantes 11:35 - Athènes 15:55 samedi

Vol GQ800 Athènes 12:00 - Bruxelles 12:00 tous les jours sauf le samedi

Vol GQ801 Bruxelles 15:10 - Athènes 19:10 tous les jours sauf le samedi

La flotte de Sky express est composée de 10 ATR 42/72 ainsi que de six Airbus A320neo avec lesquels elle devrait effectuer ses nouvelles liaisons.

Liens commerciaux

Sur le même sujet