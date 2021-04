Twin Jet adapte son programme vers Le Puy-en-Velay

Article publié le 18 avril 2021 par David Dagouret

La compagnie régionale opérera deux vols par semaine entre Paris et Le Puy-en-Velay.

Twin Jet assurera par semaine 2 allers-retours sur la journée entre Le Puy-en-Velay et Paris, les mardis et les mercredis. Ainsi, le vol aller décollera de l'aéroport du Puy-en-Velay à 06:50 et arrivera à Paris-Orly à 08:00. Le vol retour quant à lui partira de Paris-Orly à 18:50 et atterrira au Puy-en-Velay à 19:55. Cette liaison s'effectue à bord d'un Beechcraft 1900D.

Twin Jet a précisé qu'un service de navettes a été mis en place pour relier l'aéroport du Puy-en-Velay à la commune de Mende avec un supplément de 15 € par trajet. La navette part de Mende à 05:00 pour le Puy-en-Velay et le retour du soir est prévu à Mende à 21:20.

