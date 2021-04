Vaimalama Chaves devient la nouvelle ambassadrice d'Air Tahiti Nui

Article publié le 27 avril 2021 par David Dagouret

L'ancienne Miss France 2019 représentera la compagnie aérienne pour l'année 2021.

Air Tahiti Nui, la compagnie aérienne spécialiste de la Polynésie française a annoncé un tout nouveau partenariat avec Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018 et Miss France 2019. Désormais chanteuse, Vaimalama a été choisie par Air Tahiti Nui pour représenter la compagnie aérienne tout au long de l’année. La jeune femme tient ainsi à soutenir sa compagnie de cœur qu’elle mettra en avant régulièrement à travers des stories publiées sur ses différents réseaux sociaux.



L’occasion pour ses abonnés d’en apprendre un peu plus sur l’univers et les services de la compagnie mais également pour Vaimalama de montrer son attachement à sa terre natale, et d’en dévoiler sa version toute personnelle.



En effet, la Polynésie est toujours au cœur des projets et des inspirations de la jeune femme à l’instar de son premier album "Good VaÏbes" sorti en 2020.



Vaimalama Chaves a déclaré : "Être ambassadrice Air Tahiti Nui est extrêmement symbolique pour moi. Nous partageons les mêmes valeurs d’excellence, de partage et d’hospitalité ainsi que le même attachement à la Polynésie."





