Air Canada se renforce vers l'île d'Hawaii

Article publié le 17 mai 2021 par David Dagouret

Air Canada a annoncé offrir plus de vol sans escale au départ du Canada pour Hawaii cet hiver, dont les premiers vols entre Montréal-Honolulu et Toronto-Maui seront lancés.

Les nouvelles liaisons de la société aérienne s'ajoutent à ses dessertes de longue date des îles Hawaii au départ de Calgary et de Vancouver, et permettront des correspondances pratiques partout au Canada ainsi que de l'Europe.

La nouvelle ligne sans escale entre Montréal et Honolulu sera lancée dès le 12 décembre 2021 à raison de deux vols par semaine. Celle entre Toronto et Maui sera lancée dès le 18 décembre 2021 à raison d'un vol par semaine. Celle entre Toronto et Honolulu sera relancée le 17 décembre 2021 à raison de trois vols par semaine. Les liaisons entre le Canada et Hawaii seront effectuées en Boeing 787 ou en Boeing 737.

Ainsi Paris et Lyon seront désormais connectés à Hawaii par Air Canada via Montréal et ou Toronto.

Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires, d'Air Canada a déclaré : "Nous constatons une forte demande pour les destinations soleil cet hiver, les Canadiens et les vacanciers du monde entier ayant hâte de voyager. Nous en sommes à finaliser notre horaire qui renforcera le leadership d'Air Canada dans les voyages d'agrément cet hiver et nous avons ajouté de nouveaux vols sans escale à destination d'Hawaii à partir de Montréal et de Toronto en plus de nos vols à partir de Calgary et de Vancouver. Il est donc plus facile que jamais pour tous les Canadiens de découvrir les îles Hawaii. Au départ de l'Europe, les clients pourront prendre un de nos vols de correspondance pratiques pour Hawaii depuis nos villes-portes de Montréal et de Toronto. Nous savons que les gens seront enthousiastes à l'idée de voyager cet hiver, et nous avons hâte d'accueillir nos clients à bord."

Lorenzo Campos, directeur de compte pour Hawaii Tourism Canada a déclaré : "Nous sommes très heureux qu'Air Canada propose de nouvelles options de vols pour Hawaii. Nous nous réjouissons de bientôt pouvoir accueillir de nouveau nos amis canadiens. Nous voulons également dire un gros mahalo à notre partenaire de confiance Air Canada pour son constant soutien au partage de l'esprit aloha et son adhésion inébranlable aux valeurs hawaiiennes de mālama."

