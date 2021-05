Airbus accueille la première section de l'ACJ 220 à Mirabel

Article publié le 20 mai 2021 par David Dagouret

Le premier ACJ 220 devrait être livré à Comlux à la fin de cette année.

La première section du premier Airbus ACJ220, est arrivée sur la chaîne d'assemblage final (FAL) de l'A220 à Mirabel, au Canada, conformément au plan.



L'ACJ 220 est basé sur un l'avion commercial A220-100. L'ACJ 220 a été lancé fin 2020 et a enregistré six commandes pour six appareils. Comlux sera le premier à prendre livraison de l'ACJ 220 à l’hiver prochain et sera l'équipementier exclusif des 15 premiers appareils.



L'ACJ 220 offrira un espace personnel avec 73m2 d'espace au sol avec six larges espaces de vie VIP pouvant accueillir jusqu'à 19 passagers. L'ACJ 220 aura un rayon d'action intercontinental, capable de voler jusqu'à 5 650 nm / 10 500 km (plus de 12 heures de vol).

Sur le même sujet