American Airlines propose des vols sans quarantaine vers l'Italie

Article publié le 19 mai 2021 par David Dagouret

Les passagers devront montrer un test covid-19 négatif au départ et à l'arrivée. Un second test sera également effectué à l'arrivée en Italie.

American Airlines a annoncé qu'elle proposait des vols sans quarantaine depuis l'aéroport international John F. Kennedy (JFK) vers Milan (MXP) depuis le 2 avril et les vols de JFK à Rome (FCO) depuis le 8 mai dernier.

Avant le départ, les voyageurs devront montrer un test COVID-19 négatif mais également à leur arrivée à Milan ou à Rome. Néanmoins un second test à l'aéroport sera demandé avec un résultat négatif ainsi les voyageurs n'auront pas besoin de se mettre en quarantaine en Italie.

American Airlines propose actuellement des vols quotidiens entre John F. Kennedy (JFK) et Milan (MXP) et trois fois par semaine vers Rome (FCO). American exploite également des vols quatre fois par semaine entre l'aéroport international de Dallas Fort Worth (DFW) et Rome et attend à ce que ces vols deviennent sans quarantaine et ouverts à tous les voyageurs dans les prochains jours.

