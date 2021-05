ATR optimise ses activités MRO en Asie-Pacifique

Article publié le 13 mai 2021 par David Dagouret

ATR renforce son partenariat avec la branche malaisienne de Skyways Technics.

ATR annonce renforcer son partenariat avec la branche malaisienne de Skyways Technics, afin de répondre aux besoins du marché du support dans la région Asie-Pacifique.

Benjamin Nielsen, Directeur général et propriétaire de Skyways Technics A/S a déclaré : "Nous sommes fiers de nous associer à ATR, dont le leadership sur le marché de l'aviation régionale témoigne à la fois de la qualité et de l'importance de ses appareils. Alors que le secteur est confronté à la pire crise jamais connue, il est désormais vital d'offrir aux compagnies aériennes des solutions innovantes et créatives pour que leurs avions et leurs passagers continuent de voler. Des partenariats tels que celui-ci joueront un rôle important pour soutenir la reprise des opérateurs, qui continuent à fournir une connectivité essentielle aux communautés qu'ils desservent dans toute la région Asie-Pacifique."

David Brigante, Directeur des Programmes et du Support Client chez ATR a déclaré : "En tant que constructeur, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour améliorer les offres que nous proposons à nos compagnies et clients. Ce partenariat nous permet de consolider et d'améliorer notre offre GMA. Les opérateurs sont doublement gagnants, puisqu’ils bénéficient à la fois d’un partenaire de réparation spécialisé et de l’expertise du constructeur. La forte présence de Skyways Technics en Asie-Pacifique garantit également à nos opérateurs dans la région des réparations de bords d’attaque, de volets et de commandes de vol de la meilleure qualité qui soit, gérées de manière ponctuelle et rentable."





