Barfield et Donecle signent un accord de vente et de support

Barfield, filiale américaine d'AFI KLM E&M, signe un accord avec Donecle pour la vente et le support de sa solution d'inspection d'avion par drone sur le continent américain.

Barfield Inc, filiale américaine d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M), continue d'étendre sa participation active dans l'industrie des drones en signant un accord de partenariat avec DONECLE, un fabricant innovant de drones d'inspection, dont le produit permet une gamme d'inspections de la structure des avions. Cet accord constitue une nouvelle étape dans le développement de la stratégie de croissance de Barfield dans le domaine des drones.

Hervé Page, directeur général de Barfield a déclaré : "Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à Donecle. Nous avons étudié le développement et les résultats de Donecle avec AFI KLM E&M et nous avons constaté que Donecle offre maintenant des solutions qui non seulement augmentent la qualité de l'inspection des avions mais aussi la productivité des équipes. C'est exactement le type de solutions que Barfield apporte au marché et nous nous efforçons de poursuivre dans cette voie pour cet ajout stratégique à notre expertise en ingénierie aéronautique."

Matthieu Claybrough, directeur général et cofondateur de Donecle a déclaré : "L'expertise et la réputation de Barfield dans le domaine de la maintenance et des services aéronautiques sont parfaitement adaptées pour apporter les produits et solutions de Donecle sur le continent américain. Il s'agit d'une étape importante dans notre stratégie globale de développement."





